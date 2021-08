Lavori in corso, code su A12 e A10

Liguria - Code sul nodo autostradale ligure in A10, A12 e rallentamenti in A7 per lavori. In A10, la Concessionaria segnala una coda di 4 km tra Celle Ligure e il bivio tra A10 e l'inizio della Complanare per Savona e coda di 1 km tra il bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola.



Coda di 4 km in A12 tra Recco e Chiavari sempre per lavori mentre in A7 si segnalano rallentamenti tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori.

La notte scorsa, chiuso il tratto di A10 alle 22 per consentire il completamento degli interventi nella galleria di Prà, il traffico diretto nel ponente genovese si è riversato sulla viabilità urbana tra Sestri e Prà, causando lunghe code.

Le chiusure notturne sulla A10, come comunicato da Aspi, proseguiranno fino alla notte del 27 agosto.