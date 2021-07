La siccità ha le ore contate, arriva la pioggia sulla Liguria

Liguria - Il transito di una perturbazione di matrice atlantica comporta condizioni di marcata instabilità sull'intera regione fin dalle prime ore della notte favorendo precipitazioni a carattere temporalesco d'intensità moderata o forte a partire dal Centro-Ponente in spostamento verso Levante in mattinata. Nel pomeriggio ampie schiarite da Ponente in un contesto ancora instabile con possibili temporali in sconfinamento dal Piemonte.

Umidità su valori medio-alti. Venti meridionali in deciso rinforzo nelle prime ore della notte fino a forti da sudest sul Centro-Levante, in temporanea attenuazione in mattinata, in rinforzo da sudovest al pomeriggio da Ponente. Mare in rapido aumento da mosso fino ad agitato per onda di libeccio dal pomeriggio a Ponente, dalla serata a Levante.



Segnalazioni Prot. Civile: temporali forti, vento forte, mare localmente agitato.





(fonte Arpal)