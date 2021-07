La Spezia guida la crescita dei positivi in Liguria

Liguria - Si torna a registrare un decesso Covid-correlato in Liguria. Si tratta di un uomo di 74 anni, spirato ieri presso l'ospedale San Martino di Genova. Il nuovo lutto porta il totale a 4.354 da inizio pandemia in Liguria.



Positivi. In Liguria 31 nuovi positivi a fronte di 2.347 tamponi molecolari e 1.840 test antigenici. Il dato riferito alla residenza della persona testata: Imperia 5, Savona 3, Genova 10 e La Spezia 10. Altri 3 no sono riconducibili alla residenza in Liguria.

Il totale degli attualmente positivi cresce ancora dunque: +23 per un totale di 1.458. I casi per provincia di residenza: Savona 146, La Spezia 245, Imperia 77 e Genova 848. I residenti fuori regione o all'estero sono 48. Ci sono 94 tamponi in fase di verifica.



Ospedalizzati. Rimangono stabili: 12 (-1), di cui 5 in terapia intensiva. Sono 9 a Genova, tra San Martino e Galliera e 3 a Savona. Il territorio spezzino non ha ricoverati Covid.



Sorveglianza attiva. Vi sono 275 soggetti: 20 in ASL1, 23 in ASL2, 146 in ASL3, 33

in ASL4 e 53 in ASL5.



Guariti. Sono 7 in più, che portano il totale a 97.889.



Vaccini. Quelli consegnati sono 1.725.549 (fonte governativa) e 1.494.375 quelli somministrati. Sono l'87%. Nell'ASL5 spezzino somministrate 1.470 dosi nelle ultim 24 ore.





* pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020