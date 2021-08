La Liguria brucia ancora, nuovo incendio nel Savonese

Liguria - Un nuovo incendio nel Savonese è divampato questo pomeriggio in località Ciantagalletto. Sul posto stanno intervenendo due elicotteri regionali di stanza a Imperia e a Genova, oltre a cinque squadre dei Vigili del Fuoco e dei volontari dell’antincendio boschivo di Bergeggi, Vado, Savona e Albissola Superiore. Due squadre di carabinieri forestali e una squadra dell’antincendio boschivo sono state inviate a Naso di Gatto e a Giusvalla, due località vicine, in provincia di Savona, per verificare le segnalazioni ricevute. Intanto si è risolto il precedente incendio di Millesimo. Si ricorda che in questo periodo vige lo stato di grave pericolosità ed è vietato accendere fuochi o utilizzare attrezzature che fanno scintille.