L'unicorno di Chiavari, il piccolo capriolo salvato nel Mar Ligure

come in una fiaba

come in una fiaba

Liguria - Un giovane esemplare maschio di capriolo a nuoto nel freddo Mar Ligure di aprile. Con una particolarità: un solo corno, che gli ha guadagnato sui social il titolo di unicorno. In verità un piccolo che, forse caduto accidentalmente in mare, è stato segnalato questa mattina di fronte alla costa di Chiavari. Per recuperarlo ed evitare annegasse per la stanchezza, si è mosso il personale di Marina Chiavari e dalla Guardia Costiera cittadina. Stanco e spaventato, è stato affidato alla Polizia Provinciale che lo ha liberato nel pomeriggio nei boschi dell'entroterra.