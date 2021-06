Iva evasa per 153 milioni, l'indagine su Booking partita dal Levante ligure

Liguria - Iva evasa per 153 milioni di euro da parte del sito di prenotazioni Booking.com: questo l'esito dell'indagine del Primo gruppo del comando provinciale della Guardia di Finanza di Genova e di Chiavari, guidati dal colonnello Ivan Bixio e dal capitano Michele Iuorio, nell'ambito di una inchiesta sulla maxi evasione della società con sede in Olanda. Per le Fiamme gialle, il cui lavoro è stato coordinato dal sostituto Giancarlo Vona e dall'aggiunto Francesco Pinto, Booking avrebbe guadagnato dal 2013 al 2019 circa 700 milioni di euro su oltre 800 mila transazioni. Tutto prende le mosse da una serie di accertamenti fiscali su Bed&Breakfast, in particolare della zona del Levante ligure. Quanto emerso dalla documentazione fiscale, informa la GdF, è che Booking era solita emettere fatture senza Iva applicando il cosiddetto meccanismo del reverse change anche quando l'attività era prima di partita Iva; per cui l'imposta non veniva né dichiarata né versata in Italia.