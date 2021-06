Incidente sulla A12 tra Lavagna e Chiavari

Liguria - Un incidente avvenuto sulla autostrada A12 tra Lavagna e Chiavari intorno alle 9.30 sta provocando code, circa un chilometro, sulla stessa tratta. Una persona ferita, soccorsa dalla Croce Rossa di Cogorno e portata in codice rosso, il più grave, all’ospedale di Lavagna. E’ per la commistione tra cantieri e traffico intenso, invece, che ci sono code sul nodo genovese e su altre tratte autostradali. I problemi maggiori sempre in A12, in direzione levante, quattro chilometri di code tra Genova Est e Recco. Coda sul nodo di Genova tra Bolzaneto e il bivio A7/A12 Genova-Livorno.