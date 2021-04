Il sole torna con decisione e rimane almeno fino a domani

Liguria - Al mattino nuvolosità irregolare a Ponente con possibili residue piogge ma in rapido esaurimento; più soleggiato altrove. Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi, con isolati rovesci o temporali, in locale sconfinamento verso le aree costiere di Levante. Umidità su valori medi. Venti al mattino moderati da est/nord-est lungo i capi esposti a Ponente, deboli settentrionali altrove; al pomeriggio moderati orientali su Imperiese, in regime di brezza altrove. Mare poco mosso su Centro-Levante, localmente mosso a Ponente.



(fonte Arpal)