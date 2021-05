Il cordoglio della Regione per la scomparsa del giornalista Mimmo Angeli

Liguria - Il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e la Giunta regionale esprimono cordoglio per la scomparsa di Mimmo Angeli, direttore del Corriere Mercantile per oltre trent'anni fino alla chiusura. "Ha legato il suo nome all'ultima stagione di una storica testata genovese, nella quale ha speso tutta la sua carriera fin da giovane cronista. Testimone attento delle vicende sociali e politiche di Genova e della Liguria, ha sempre interpretato la professione come servizio alla collettività. Ai suoi familiari e ai colleghi che hanno condiviso con lui la conduzione del giornale vanno le sentite condoglianze della Regione Liguria e dei giornalisti dell'Ufficio stampa"