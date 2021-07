I positivi crescono, ma i ricoveri rimangono stabili

Liguria - Sono 26 i nuovi positivi su 1.713 tamponi molecolari e 1.522 test antigenici effettuati in Liguria nelle ultime 24 ore. Il dato dei nuovi positivi riferito alla residenza della persona testata: Imperia 1, Savona 8, Genova 12 e La Spezia 4. Un positivo non è riconducibile alla residenza in Liguria.

Gli attuali positivi sono dunque (esclusi deceduti e guariti) sono 1.378, ancora in crescita: +17 rispetto a ieri. Questa la distribuzione per provincia di residenza: Savona 143, La Spezia 224, Imperia 66, Genova 813. I residenti fuori regione o all'estero sono 46, mentre ci sono 86 tamponi in fase di verifica.



Decessi. Altra giornata senza vittime, che rimangono 4352.



Ospedalizzati. Ancora stabili: 16 in ospedale, di cui 7 in terapia intensiva. Alla Spezia c'è un solo paziente, non grave.



Guariti*. Nove in più che portano il totale a 97866.



Sorveglianza attiva. Vi sono 226 liguri: ASL1 17, ASL2 32, ASL3 100, ASL4 38 e ASL5 39.







* (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)