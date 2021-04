Gelo d'aprile, a Padivarma notte a -6°. Capoluogo sotto i 3°, Viseggi sotto zero

Liguria - Il colpo di coda dell’inverno è arrivato. La massa d’aria artica che ha iniziato ad investire il nord Italia è arrivata anche in Liguria e oggi saranno protagonistie le raffiche di vento che soffieranno fino a 50-60 km/h sui rilievi dello Spezzino con moto ondoso in aumento fino a molto mosso sotto costa. Venti che non lasceranno il Golfo e tutto il levante Ligure nella giornata di domani con mare localmente molto mosso sotto costa, in calo già nelle prime ore della notte. Ma il vero peggioramento è previsto per la giornata di sabato quando assisteremo a precipitazioni diffuse su tutta la regione, più insistenti a Levante. Venti da Sud-Est moderati con raffiche fino a forti sui crinali delle zone BCE. Moto ondoso in nuovo aumento fino a molto mosso sotto costa su tutta la regione.



Temperature gelide e decisamente invernali nelle zone interne della Liguria, la scorsa notte. Il record del freddo a Cabanne, nel comune di Rezzoaglio, entroterra di Levante (stazione posta a 809 metri sul livello del mare) dove si sono toccati -9.1 gradi. Seguono Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia) con -7.0, Ferrania (Cairo Montenotte, Savona) con -6.3, Sassello (Savona) con -6.2, Padivarma (Beverino, La Spezia) con -6.1, Calizzano (Savona) con -6.0, Pratomollo (Borzonasca, Genova) con -5.7. Altre temperature da segnalare: Santo Stefano d’Aveto (Genova) -4.1, Cairo Montenotte (Savona) e Varese Ligure (La Spezia) -3.8, mentre nell’imperiese Pieve di Teco ha toccato -1.8.

Temperature basse anche nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 6.4 (ma sia la stazione in quota di Monte Pennello che quella di Pontedecimo hanno toccato 0.1), Savona Istituto Nautico 3.7 (in località Santuario -0.3), Imperia Osservatorio Meteo Sismico 6.6, La Spezia 2.9 (a La Foce Monte Viseggi -0.8.).