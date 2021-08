Flussi turistici, prepariamoci al primo controesodo: possibili disagi in A12

Liguria - Scatta il primo controesodo estivo e anche in A12 nella giornata di domenica, potrebbero registrarsi lunghe code verso le città del Nord per chi ha terminato le ferie e da lunedì torna alla normale routine. Il giorno più critico sarà quello di domenica, quando in tanti si metteranno in viaggio dal pomeriggio ma da tenere d’occhio sarà anche il venerdì per chi invece deciderà di fare un fine settimana al mare o deve ancora fare le vacanze: in questo caso non sono da escludere rallentamenti già a partire dal casello di Genova verso la Riviera.



Una buona notizia è arrivata intanto dal vertice tra Regione, Ministero, Autostrade ed enti locali in merito al cantiere sulla A10 che verrà smantellato venerdì alle 22 con la riapertura prevista per sabato mattina. Una buona notizia anche per l’A12 che avrebbe rischiato di vivere un fine settimana molto complicato sul piano del traffico.

Ovviamente l’attenzione sarà rivolta alla prossima settimana quanto torneranno i cantieri, seppur notturni, per lavori in tre gallerie: quella tra Chiavari e Rapallo, tra Nervi e Recco e infine tra Lavagna e Sestri.



F.B.