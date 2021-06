E' morta la 18enne di Sestri Levante colpita da trombosi dopo il vaccino

Liguria - La Liguria piange Camilla Canepa, 18 anni. La giovane di Sestri Levante ricoverata al San Martino di Genova non ce l'ha fatta: troppo estesi i danni provocati dalla trombosi al seno cavernoso occorsa pochi giorni dopo aver fatto il vaccino Astra Zeneca ,sfruttando uno degli open day organizzati dalla Regione Liguria. Dopo l'operazione per rimuovere i trombi e alleviare la pressione intracranica, le sue condizioni erano rimaste disperate.

Oggi la triste notizia, data dalla sindaca Valentina Ghio. "Purtroppo, poche ore fa, Sestri Levante è stata colpita da un lutto che mai avremmo voluto vivere. L'Amministrazione Comunale e tutta la città si stringono intorno alla famiglia della ragazza scomparsa oggi. In questo momento di dolore esprimo tutto il mio affetto e la mia vicinanza ai familiari di Camilla. Abbiamo deciso di annullare tutti gli appuntamenti del Festival Andersen previsti per oggi. Riposa in pace Camilla".