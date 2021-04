Dimessi in sette, ci sono ancora 13 terapie intensive

Liguria - Sono 410 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 5.594 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.866 tamponi antigenici rapidi. Il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata: Imperia 93, Savona 80, Genoa 19 e la Spezia 76. In 2 non sono riconducibili alla residenza in Liguria.

Il totale dei casi positivi (esclusi guariti e decessi) è di 7.314 individui, in calo di 193 unità. Questa la distribuzione per provincia: Savona 1.580, La Spezia 837, Imperia 1.234 e Genova 3.356. I residenti fuori regione o all'estero sono 97, i tamponi in fase di verifica sono 210.



Decessi. Sono 14 le vittime inserite nel bollettino odierno. La più giovane un 63enne deceduto a Sestri Levante, la più anziana un 95enne di Sanremo. Il totale sale a 4.032.



Ospedalizzati. In calo: sono 717, di cui 84 in terapia intensiva, ovvero 28 in meno rispetto a ieri. Calano in pratica tutti i presidi: ASL1 -4, ASL2 -1, San Martino -8, Galliera -3, Gaslini -1 e ASL3 -5. Un paziente in più in ASL4. Nell'ASL5 Spezzino scendono di 7 gli ospedalizzati: 88 ricoveri al San Bartolomeo con 12 gravi ed uno solo al Sant'Andrea, ma in terapia intensiva.



Isolamento domiciliare. Ci sono 6.477 individui, in calo di 243.



Guariti.* Sono 589 in più, che portano il totale a 83.533.



Sorveglianza attiva. In ASL1 sono 1.703, in ASL2 1.456, in ASL3 2.614, in ASL4 287 ed in ASL5 531. Il totale in Liguria è di 6.591.











* pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020