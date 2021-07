Cronache dal weekend, treno 'in panne' e trecento passeggeri costretti a scendere

Liguria - Un treno regionale in transito nella stazione di Santa Margherita Ligure si è dovuto fermare a causa di un guasto occorso all’ultima coppia di ruote dell’ultimo vagone di fatto uscita dai binari. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio in entrata della stazione, a velocità ridotta, senza quindi provocare danni o feriti. Il treno è stato quindi sospeso, e i circa trecento passeggeri presenti sul regionale 3070 La Spezia-Milano, con moltissimi turisti di ritorno dalle località costiere del levante ligure, sono stati fatti scendere per trovare una sistemazione per proseguire il viaggio. Inevitabili i ritardi: il treno successivo era già pieno per cui i viaggiatori fatti scendere sono stati smistati nella prima soluzione utile che i tecnici di Trenitalia hanno cercato di approntare nelle immediatezza dell'accaduto.



Il treno veloce 3070 era partito dalla Spezia alle 17,10 e diretto a Milano dove avrebbe dovuto arrivare alle 21.10, è giunto alla stazione di Santa Margherita alle 18.21 con la ruota di un vagone fuori dai binari. Nessun ferito, lo ripetiamo, ma pesanti disagi per i passeggeri e per quanti erano in attesa del treno per raggiungere Genova o Milano. La circolazione ha proseguito nei due sensi su un unico binario.