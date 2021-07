Crescono ancora i positivi

Liguria - Sono 17 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.249 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.371 tamponi antigenici rapidi.

Il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata: Imperia zero, Savona 2, Genoa 10 e La Spezia 3. Due casi non sono riconducibili alla residenza in Liguria.

Tornano dunque a salire gli attualmente positivi (esclusi guariti e deceduti): +6 che porta il totale a 1343. Questa la distribuzione per provincia: Savona 134, La Spezia 214, Imperia 66, Genova 809. I residenti fuori regione o all'estero sono 46. Ci sono 74 tamponi in fase di verifica. Il totale dei positivi compresi guariti e deceduti è infine di 103.544 (+17).



Decessi. Nessuno nelle ultime 24 ore, il totale rimane di 4.352.



Ospedalizzati. Stabili in tutta la Liguria: ci sono 18 ricoverati con 7 terapie intensive. In ASL5 c'è un paziente al Sant'Andrea della Spezia, non grave.



Isolamento domiciliare. Sono 127 persone, +7 rispetto a ieri.



Guariti*. Sono 97.849, +11 rispetto a ieri.



Soggetti in sorveglianza attiva. Sono 227, così suddivisi: ASL1 18, ASL2 29, ASL3 93, ASL4 60, ASL5 27.



Vaccini. Sono 1.664.663 quelli consegnati (fonte governativa) e 1.435.943 quelli somministrati, parti all'86%.







* (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)