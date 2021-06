Coronavirus, il bollettino odierno

Liguria - Sono 8 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.271 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri tamponi 2.941 antigenici rapidi. Nessun nuovo caso ad Imperia come alla Spezia, se ne contano sei a Genova (tutti in Asl3) e 1 a Savona mentre uno non è riconducibile alla residenza in Liguria. Non ci sono decessi e anche questa volta si riducono i posti letto Covid negli ospedali della regione: oggi ricoverati in 63 in bassa e media terapia con dodici rianimazioni. Undici ricoveri sono al San Bartolomeo di Sarzana con due terapie intensive: gli stessi dati di ieri. A proposito di sorveglianze attive se ne contano 67 in Asl1, 82 in Asl2, 395 in Asl3, 31 in Asl4, 110 in Asl5.



