Caos autostrade, anche stamattina la Liguria si sveglia in coda

Liguria - Disagi fin dalle prime da levante a ponente: in A12 coda tra Nervi e Recco e tra Chiavari e Nervi per i cantieri. Problemi anche in A7 con rallentamenti tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per traffico intenso. Non va meglio la situazione in A10 con code tra Varazze e Celle Ligure tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola sempre per lavori. Infine disagi sulla A26 tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori, tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori e infine tra Ovada e Masone per lavori.