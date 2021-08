Caos autostrade, agosto si chiude in coda: rallentamenti in A12

Liguria - Agosto si chiude all’insegna delle code: finisce la tregua estiva e tornano i cantieri sulle Autostrade della Liguria con code e rallentamenti su gran parte della rete viaria. In viaggio non c’è soltanto chi si deve spostare per lavoro ma anche chi invece sfrutta questi ultimi giorni per passare qualche giorno nella nostra Regione prima del ritorno a casa e della ripresa delle scuole. Sulla A12 verso Sud ci sono rallentamenti tra Rapallo e Chiavari per lavori e pioggia tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Recco.