Caos autostradale, parte una nuova settimana tra code e cantieri

Liguria - Tornano i cantieri e sulle Autostrade liguri ecco le code: tre chilometri si sono registrati tra Rapallo e Nervi per lavori. Disagi pure in A7 in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso. Non va meglio sulla A10 con traffico Rallentato tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso e tra Varazze e Celle Ligure per lavori. In A26 invece i soliti problemi riguardano il tratto tra Ovada e Masone anche lì per i cantieri: le code hanno raggiunto i tre chilometri di coda.