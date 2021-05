Caos Autostrade, altra mattinata di code: così si presentano A12, A10 e A26

Liguria - Inizia una nuova mattinata in coda per chi ha deciso di spostarsi in Autostrada: a creare i problemi oltre la pioggia sono ancora una volta i cantieri. In A12 le code sono segnalate a tratti tra Chiavari e Recco e tra Nervi e Genova Est verso Est tutte a causa dei lavori. In A10 problemi tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola sempre a causa dei cantieri. In questo inizio di giornata non mancano i disagi sulla A26 tra Ovada e Masone, verso Voltri per i lavori: le code hanno raggiunto i due chilometri.