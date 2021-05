Calano i ricoverati, in Liguria altri 293 guariti

Liguria - Sono 128 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.224 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.466 tamponi antigenici rapidi. Il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata: Imperia 29, Savona 16, Genova 59 e La Spezia 24.

I casi attualmente positivi per provincia di residenza: Savona 727, La Spezia 576, Imperia 560, Genova 2.341. I residenti fuori regione o all'estero sono 81. Ci sono 165 tamponi in fase di verifica. Il totale dei casi positivi (esclusi guariti e deceduti) scende a 4.450, -172 rispetto a ieri.



Ospedalizzati. Ancora in calo i ricoverati nei reparti Covid della Liguria, che contano ad oggi 421 letti occupati, con 47 terapie intensive. Sono 18 in meno di ieri. Il calo è generalizzato: ASL1 -3, ASL2 -6, Galliera -2, San Martino -3, ASL4 -1. Invariato ASL3. Il territorio dell'ASL5 Spezzino registra un calo di 3 unità. Al San Bartolomeo di Sarzana rimangono 44 pazienti, di cui 9 gravi.



Decessi. Sono 7 i decessi registrati oggi, per un totale che sale a 4.252. Il più giovane un uomo di 55 anni che ha perso la vita all'ospedale di Villa Scassi, il più anziano un uomo di 91 che era trattato nello stesso nosocomio.



Isolamento domiciliare. Ci sono 3.222 individui, in calo di 267 unità.



Guariti*. Ce ne sono 293 in più, che portano il totale a 92.507.



Soggetti in sorveglianza attiva. Sono 949 in ASL1, 999 in ASL2, 1.377 in ASL3, 259 in ASL4, 688 in ASL5. Il totale fa 4.272.



Vaccini. Sono 772.800 quelli consegnati (fonte governativa) e 728.815 quelli somministrati, ovvero il 94%.







* (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)