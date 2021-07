Autostrade, la settimana inizia all’insegna delle code

Liguria - Dopo un weekend senza particolari disagi, la ripresa dei lavori sulle autostrade della nostra regione crea nuove code sulle tratte liguri. Gli incolonnamenti non mancano sulle tratte della A12 più vicine al nostro territorio, in particolare un km di coda è segnalato tra Rapallo e Chiavari, in direzione Rosignano, a causa della presenza di un cantiere che determina un restringimento di carreggiata. Per chi deve mettersi in viaggio il consiglio è quello di prendersi un buon margine per affrontare le code senza troppo nervosismo: si resta incolonnati, infatti, sulla A26 (4 km tra Masone e Genova), sulla A10 (tra Celle Ligure e l’inizio della complanare di Savona), sulla A7 (nel nodo genovese e in uscita a Bolzaneto).