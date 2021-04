Arrivano le nuvole, schiarite a partire da giovedì pomeriggio

Liguria - Al mattino nuvoloso con deboli piogge sparse su zone centrali dove non si escludono brevi rovesci/temporali al più moderati; nubi irregolari sugli estremi della regione con locali schiarite. Al pomeriggio condizioni d'instabilità sui rilievi con possibili rovesci o temporali, nubi irregolari lungo le coste. Umidità su valori alti. Venti nella notte ancora tra moderati e forti meridionali sui rilievi centrali, moderati in prevalenza da sud-est altrove tendenti a disporsi da est/nord-est in serata. Mare mosso sui settori di Centro-Levante per onda da sud/sud-est, poco mosso altrove.



(fonte Arpal)