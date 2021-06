Altra mattinata campale sulle autostrade

Liguria - In A12 coda in entrambe le direzioni tra Recco e Nervi sia verso Genova che verso Sestri Levante e infine traffico rallentato tra Deiva Marina e Sestri Levante per lavori a causa dei lavori. In A10 coda tra Genova Pegli e Genova Aeroporto per traffico intenso e tra il Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola per lavori. Rallentamenti pure tra Varazze e Celle Ligure. In A7 coda tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per traffico intenso e traffico Rallentato tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto per lavori. In tutto ciò non può mancare la A26 con lunghe code tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Ovada per lavori e tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone sempre per i cantieri.