Allerta gialla, domani tocca anche lo Spezzino

Liguria - Arpal ha prolungato l'allerta gialla sui versanti padani della Liguria per temporali e nuova allerta gialla temporali sui bacini piccoli e medi di centro, levante e versanti padani per domani, martedì 27 luglio. Il dispositivo prevede dunque allerta gialla per temporali nella giornata odierna prolungata sino alle 20 di questa sera per quel che concerne la sola area delle valli savonesi e Stura. Allerta gialla per temporali anche domani, nei bacini piccoli e medi di genovesato e savonese, valli savonesi e Stura, valli Scrivia, Trebbia e Aveto, Spezzino e Tigullio dalle 6 alle 15.



Nel pomeriggio di oggi, lunedì 26, temporali anche forti sono attesi in formazione sul Basso Piemonte e potranno sconfinare in territorio ligure, in particolare nella zona della Val Bormida. Un’altra fase instabile è prevista tra la notte e la mattinata di domani, martedì 27 luglio, con fenomeni temporaleschi forti possibili sempre sul centro della regione ma questa volta con un’asse più spostato anche verso Levante. E domani persisteranno condizioni di potenziale forte instabilità, accentuate dal passaggio dell'asse di saccatura. Dal primo mattino alta probabilità di temporali forti, anche nello Spezzino. Fenomeni in attenuazione nella seconda parte della giornata. Venti meridionali in rinforzo nella prima parte della giornata con valori fino a 40-50 km/h.



Il Centro Operativo di Protezione Civile del Comune della Spezia coglie l’occasione per ricordare le misure di autoprotezione, in particolare per le zone a più alta probabilità di allagamento e in quelle collinari dove più alto è il rischio In caso di forti piogge si raccomanda di limitare al massimo gli spostamenti in auto e, per le aree più soggette ad allagamento, di porre paratie a protezione dei locali siti a livello strada.