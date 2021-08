A12, tornano i cantieri notturni per le ispezioni delle gallerie: i tratti interessati

Liguria - Tornano sulla A12 i cantieri notturni per l’attività di manutenzione delle gallerie. Dalle 22 di lunedì 23 alle 6 di martedì 24 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Recco e Rapallo, verso Sestri Levante. E’ disposto, inoltre, il divieto di sosta nelle piazzole situate nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Recco, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare, sulla A12, alla stazione di Rapallo. Si ricorda che, nell’attraversamento del centro di Rapallo, vige un limite di altezza di 4 metri e una limitazione di transito ai veicoli con massa superiore alle 12 tonnellate in piazza Pastene, in entrambe le direzioni. Sempre sulla A12 dalle 22 di martedì 24 alle 6 di mercoledì 25 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A7 Serravalle-Genova e Genova est, verso Sestri Levante. Verranno inoltre chiuse le piazzole situate nel suddetto tratto e si dispone il divieto di sosta a tutti i mezzi.