A12, è finita la tregua: dalla serata tornano i cantieri

Liguria - Dopo un weekend complessivamente tranquillo sulla A12 tornano i cantieri e saranno altre giornate di passione per i pendolari costretti a spostarsi sia verso Genova che verso Sestri Levante. Non è tutto perché a ciò si aggiungono i lavori nelle gallerie Sant’Anna, lungo la statale Aurelia con ulteriori problemi alla viabilità. Qui gli interventi riguardano l’installazione delle luci di emergenza, la predisposizione del percorso luminoso per l’evacuazione e le luci Sos, l’adeguamento per la prevenzione antincendi, nonché la sostituzione dei corpi illuminanti con lampade di nuova tecnologia a led.



Sull'autostrada A12 verrà installato un nuovo cantiere, l’ennesimo, e sarà tra Chiavari e Lavagna. Non sarà l’unico perché dalle 22 del 6 settembre alle 6 di martedì sarà chiuso il tratto verso Sestri Levante per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie. Dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Recco è necessario percorrere la Ss1 Aurelia e rientrare, sulla A12, alla stazione di Rapallo. Nell’attraversamento del centro di Rapallo, vige un limite di altezza di 4 metri e una limitazione di transito ai veicoli con massa superiore alle 12 tonnellate in piazza Pastene, in entrambe le direzioni. Stessi problemi sono previsti dalle 22 di giovedì 9 alle 6 di venerdì 10 settembre quando per consentire un intervento di consolidamento della scarpata sarà chiuso il casello di Nervi, in entrata verso Sestri Levante e in uscita per chi proviene sia da Genova sia da Sestri Levante



Infine a chiudere una settimana di passione sono per consentire lavori di ripristino delle barriere di sicurezza, in orario notturno, da mezzanotte alle 4 di venerdì 10 settembre, sarà chiusa la stazione di Sestri Levante, in uscita per chi proviene da Genova. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Lavagna. Sarà contestualmente chiusa anche l’area di servizio “Riviera sud”, situata nel tratto compreso tra Sestri Levante e l’allacciamento con la A12 Sestri Levante-Livorno.