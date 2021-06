Liguria - Sono circa 4.300 i vaccini anti Covid-19 somministrati in Liguria nelle ultime 24 ore, di cui poco meno di 1.200 in Asl5. Oltre un milione e 21mila le dosi somministrate nella nostra regione da inizio pandemia – il 91 per cento di quelle ricevute dalla struttura commissariale nazionale –, di cui quasi 134mila in Asl5. Di queste, oltre 45mila sono state seconde dosi: tanto sono quindi gli spezzini che hanno chiuso il ciclo vaccinale. Oltre 350mila i 'richiamati' in tutta la Liguria.