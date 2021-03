Liguria - Quasi 337mila le dosi vaccinali ad oggi consegnate alla Liguria dalla struttura commissariale, poco meno di 265mila (il 79 per cento del totale) quelle somministrate, di cui oltre 227mila Comirnaty/Moderna, il resto Astrazeneca. Poco meno di 3.400 - numero basso sul quale pesano le ore domenicali - le inoculazioni effettuate nelle ultime 24 ore, di cui circa 880 in Asl5. Sono poi 92.531, sulle dosi totali somministrate in regione, quelle di richiamo; e sono 13.031 i richiamati in Asl5.