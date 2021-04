Vaccini, grafica non definitiva di Alisa sui social. La Regione: "E' un fake". Il M5S: "Gaffe intollerabile"

Liguria - Un cartello siglato Alisa e Regione Liguria con le date di avvio delle prenotazioni di alcune categorie circola da qualche ora sui social, fornendo informazioni non affidabili. L'immagine è stata diffusa attraverso i social media, in particolare su alcune pagine Facebook e chat Whatsapp, e la Regione si è affrettata a mettere in guardia dalla "grafica ‘fake’ relativa alla campagna vaccinale anti Covid-19. Il piano non è ancora definito ed è in via di approvazione. La grafica in questione costituiva una delle tante prove, temporanee e non definitive, che vengono realizzate e che, per questo, doveva rimanere ad uso interno degli uffici. Tutte le comunicazioni ufficiali si trovano sul sito internet e sulle pagine social di Regione Liguria, costantemente aggiornati", fanno sapere da Piazza De Ferrari.



Pronto il commento di condanna dell'accaduto da parte del capogruppo regionale del Movimento cinque stelle, Fabio Tosi: "Chi si è fatto scappare questo cartello grafico ora ne deve rispondere: la situazione è già estremamente pesante tra i cittadini visto che il "caso" Astrazeneca ha creato una psicosi e le disdette sono all'ordine del giorno. Non ci si può permettere che una “prova grafica” diventi di dominio pubblico, a maggior ragione se questa riguarda il piano vaccinale ligure. Dopo i comunicati e i post erroneamente resi pubblici dal “collaboratore” di turno, ora di chi è la colpa? Di nuovo del social media manager? Errori di questo genere sono intollerabili perché provocano solo confusione tra la cittadinanza già duramente provata. Mi auguro che chi ha commesso un errore così grossolano, venga invitato a farsi da parte".