Vaccini, da lunedì via alle prenotazioni dei vulnerabili under60

Liguria - Per la prenotazione della vaccinazione delle persone vulnerabili under60 (con comorbidità, secondo l’ultima dicitura ministeriale) il numero verde 800.938.818 sarà attivo da lunedì 10 maggio (e non sabato 8 come precedentemente indicato). Gli stessi soggetti potranno prenotare già a partire dalle 23 di venerdì 7 attraverso il portale dedicato prenotovaccino.regione.liguria.it. Da martedì 11 maggio partiranno anche le prenotazioni per la fascia di popolazione tra 55 e 59 anni attraverso lo stesso numero verde, gli sportelli cup, le farmacie e il portale dedicato, dove ci si potrà collegare già dalle 23 di lunedì 10. Da martedì 18 maggio infine quelle per la fascia 50-54 anni. “Da quel momento in poi, stando alle indicazioni del Governo, andremo senza più fasce d’età sull’intera popolazione”, conferma Toti.



La novità riguarda le persone appartenenti alle ex categorie prioritarie (insegnanti, polizia locale, ecc) che avevano prenotato il vaccino ma che erano state “congelate” dopo lo stop ad AstraZeneca per gli under 60. Chi aveva già fissato un appuntamento e rientra nella fascia 55-59 anni riceverà nei prossimi giorni un sms con la nuova data, senza necessità di prenotarsi attraverso il portale e gli altri canali. Ad ogni modo, qualora si volesse cambiare data e/o luogo dell’appuntamento, sarà comunque possibile accedere al sito web, disdire la prenotazione e fissarne una nuova. Per quanto concerne i vaccini a domicilio, Toti garantisce che nelle prossime settimane si concluderà il ciclo”. Al momento, secondo i dati forniti da Regione Liguria, sono 7.800 in Liguria le persone in attesa di ricevere la somministrazione a casa propria.