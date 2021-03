Vaccini, Toti: "Nessuna fuga, è un dato residuale"

Liguria - “Oggi in Liguria sono stati fatti 7.071 vaccini. Ci avviciniamo quindi ai 45mila vaccini settimanali, come promesso. Ci arriveremo nei prossimi giorni”. Così il presidente Giovanni Toti nel canonico punto stampa Covid-19 serale. Il presidente ha parlato anche di rinunce ai vaccini: “Sono pochissime le persone che rinunciano, non c'è una fuga dai centri di vaccinazione. Normalmente tutti si presentano puntualmente agli appuntamenti. Quello delle rinunce è un dato residuale”, ha affermato.