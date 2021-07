Vaccini, Toti: "Da oggi canale dedicato a fascia 12-17 anni"

Liguria - Proseguono le Open Night in Regione Liguria, dopo il record di vaccinazioni della scorsa settimana. Partono questa sera alle 19, per poi ripetersi mercoledì 28 luglio e venerdì 30 luglio. Lo comunica il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

Le Open Night si svolgeranno:

In ASL 1 (oggi, mercoledì e venerdì), dove sarà possibile effettuare le vaccinazioni al Palabigauda di Camporosso dalle 20 alle 23; mercoledì 28 luglio al Palafiori di Sanremo dalle 19 alle 22 e venerdì 30 luglio dalle 20 alle 23.

In Asl 2 si svolgeranno oggi, mercoledì e venerdì dalle 20 alle 23 al Terminal Crociere di Savona;

In Asl 3 (oggi, mercoledì e venerdì) sono previste all’Hub di San Benigno dalle 20 alle 24;

In Asl 4 (oggi, mercoledì e venerdì dalle 19 alle 22) all’Auditorium San Francesco di Chiavari;

In Asl 5 (oggi all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana, mercoledì all’ex Fitram della Spezia, e venerdì nuovamente al San Bartolomeo dalle 19 alle 22).

Regione Liguria ha battuto il record di 104.000 vaccinazioni in una settimana, grazie anche alle Open Night che hanno registrato un importante afflusso di liguri, registrando una crescita costante di accessi: 1.591 alla prima Open Night (8 luglio), 2.046 alla seconda (16 luglio), 3.689 alla terza (mercoledì scorso), 4.647 alla quarta (giovedì), 4.016 alla quinta (venerdì) per un totale di 15.989 (di cui 12.352 durante le tre serate della scorsa settimana). Da oggi è partito anche il canale dedicato delle vaccinazioni alla fascia 12-17, per cui sono già 2000 i prenotati, che potranno essere vaccinati dall’8 agosto.



ACCORDO SULLA RECIPROCITA’ VACCINALE TRA LIGURIA E LOMBARDIA

E’ stato siglato oggi l’accordo tra Regione Liguria e Regione Lombardia sulla reciprocità vaccinale per i turisti. Dopo l’accordo di maggio con il Piemonte che ha portato alla vaccinazione, fino ad oggi, di 2.400 piemontesi in vacanza in Liguria, è ora la volta della Lombardia. Sono circa 300.000 i lombardi che trascorrono i mesi di agosto e settembre in Liguria, soprattutto nelle riviere e che potranno usufruire della vaccinazione, a patto che restino in Liguria almeno 15 giorni. Allo stesso modo i liguri che si dirigono in Lombardia potranno essere vaccinati.



SITUAZIONE COVID

Oggi ammontano a 63 i nuovi positivi in Liguria di cui 13 nella Asl 1 Imperiese, 3 nella Asl 2, 40 nella Asl 3 e 7 nella Asl 5 Spezzina su 1.775 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore. Quarantaquattro gli ospedalizzati, di cui 6 in terapia intensiva, 7 in più rispetto al giorno precedente e 29 le persone in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda i vaccini sono 8.897 quelli di tipo freeze (Pfizer e Modern) effettuati nelle ultime 24 ore e 1.728 quelli di tipo cold (Astrazeneca e Johson) per un totale di 1.637.989 pari al 92% di vaccini somministrati sul consegnato.