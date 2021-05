Vaccinazioni, ciclo completo per un ligure su cinque

Liguria - I numeri dei vaccini in Liguria sono stati tra i protagonisti della seduta del consiglio regionale della mattina. Su richiesta avanzata ieri dal consigliere Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno), questa mattina il presidente della Regione, Giovanni Toti, ha presentato in aula la relazione sull’andamento della campagna vaccinale in Liguria.

Toti ha rilevato che i vaccini somministrati sulla popolazione residente (1.524.826 abitanti) fino a ieri sono stati 866.744. "La percentuale di cittadini vaccinati in Liguria sul totale della popolazione residente - ha esordito - è stata più alta della media nazionale. Le prime dosi somministrate alla popolazione ligure sono state 37,05% contro la media italiana del 35%, il ciclo completo somministrato alla popolazione ligure è del 19,80% contro la media nazionale del 16,90%)". Toti ha specificato che fino al 24 maggio in Liguria sono stati somministrati il 96% dei vaccini a disposizione e che la Liguria è la seconda regione ad aver somministrato più vaccini sulla popolazione avendo inoculato già 56 mila 482 dosi ogni 100mila abitanti.

"Per quanto riguarda gli operatori sanitari, con la circolare del ministero che obbliga di fatto chi lavora nei settori sanitari pubblici a effettuare il vaccino, prima circa un 15-20% aveva rifiutato la somministrazione, e ora la proporzione di chi ha manifestato la volontà di vaccinarsi è del 100% e, di questa percentuale, in Liguria ne abbiamo vaccinato il 99,7%". Il presidente ha poi fornito i dati sulle altre categorie: è stato vaccinato il 100% degli ospiti nelle Rsa che avevano dato la disponibilità (il 98,1). Toti ha spiegato che è stato vaccinato il 74,8% persone ultra vulnerabili/disabili, caregiver e conviventi.

Su una platea di 19 mila soggetti previsti, fino al 18 maggio sono stati vaccinati a domicilio con la prima dose 10mila 674 persone, e 3mila 652 persone hanno ricevuto anche la seconda dose. Sono stati vaccinati il 94,3 degli over 80 (la volontà di vaccinazione è del 93,1%); sono stati vaccinati finora il 90% nella fascia di età 70/79 rispetto al 77,9 che ha manifestato interesse; l’86,8% per la fascia 60/69 (ha manifestato interesse al vaccino il 71,6%); il 47,7%della fascia 50/59 sul totale del 60,3% che ha accettato la profilassi.



"Venerdì scorso sono partite le prenotazioni per la fascia 45/49 e da venerdì 28 partiranno quelle per la fascia 40/44 - ha aggiunto il presidente - ed alle 23 di ieri sul portale prenotovaccino.regione.liguria.it sono state aperte le prenotazioni su base volontaria per cittadini over18 che potranno optare per Astrazeneca o Johnson. In meno di un’ora ci sono state 16mila le prenotazioni e alle dieci di questa mattina siamo arrivati a 19mila 358 casi".

Toti ha poi illustrato nel dettaglio le altre scadenze. "La Liguria è stata la prima Regione – ha aggiunto - a chiudere accordi con farmacie, medici di medicina generale e sanità privata". Il presidente ha poi illustrato nel dettaglio l’accordo con i medici di medicina generale, l’accordo con la sanità privata e l’accordo pilota con 164 le farmacie: "L’obiettivo iniziale era di circa 2 mila somministrazioni alla settimana nelle farmacie e l’attuale capacità di somministrazione è arrivata a 10mila vaccini alla settimana". Toti ha citato anche l’accordo con Confindustria e sindacati per le vaccinazioni in azienda: il primo bando che si concluderà il 27 maggio. Il presidente ha ricordato il decreto regionale del 2 aprile scorso, che ha consentito ad Asl e ospedali l’impiego dei medici specializzandi nella campagna vaccinale, e l’accordo con Confindustria e sindacati per le vaccinazioni in azienda. Rispetto al recente protocollo siglato con Regione Piemonte, "un servizio opportuno - ha detto - che amplia il piano vaccinale", Toti ha spiegato che sono oltre 250mila i turisti piemontesi che soggiornano in Liguria nel periodo estivo. Il presidente si è poi soffermato sulla campagna vaccinale nel settore scolastico ricordando che era stata interrotta dopo le vicende legate ad eventuali controindicazioni del vaccino Astra Zeneca. "Su una platea di 29mila operatori - ha aggiunto - fino a oggi ne abbiamo vaccinati 23mila 225, secondo fonti ministeriali. Attendiamo dal Governo indicazioni sulla vaccinazione per gli studenti che dovranno affrontare la maturità, abbiamo dato la nostra disponibilità e lo riteniamo fattibile con dosi di vaccino aggiuntive rispetto alla programmazione. Comunque - ha concluso - aprendo agli over 18 su base volontaria, il vaccino cold (Astrazeneca o Johnson) ha di fatto permesso agli studenti maggiorenni, e quindi anche a quelli che dovranno sostenere l’esame di maturità, di potersi vaccinare con molta probabilità prima degli esami".



Su invito del presidente della commissione Salute e sicurezza sociale Brunello Brunetto, che ha ricordato l’impegno degli operatori sanitari durante la pandemia in corso ormai da oltre un anno, il Consiglio si è unito in un applauso di un minuto.