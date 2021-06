Vaccinazione al lavoro, ammesse le sei maggiori realtà spezzine

Liguria - È stata approvata la graduatoria inerente le adesioni alla Manifestazione di interesse per l’avvio della vaccinazione in attuazione delle “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV2/COVID-19 nei luoghi di lavoro”, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 8 aprile 2021 (Circolare del Ministero della Salute n. 15126 del 12/04/2021) di cui alla Deliberazione A.Li.Sa. n. 166 del 21/05/2021.



Le domande ammesse sono 17, di cui:



Lotto 1 - territorio ponente: nessuna domanda presentata.



Lotto 2 - area metropolitana:

Iplom

Agenzia Marittima le Navi SpA

TIM Spa

Fincantieri - Sede Sestri p.

Autostrade per L'Italia Spa

AMIU

Pavimental Spa

Consorzio Cociv

Amazon

Leonardo Spa - sede Genova



Lotto 3 - territorio levante:

Termomeccanica Spa

Sanlorenzo Spa

Fincantieri - sede Riva Trigoso

Fincantieri - Sede Muggiano

La Spezia Container Terminal

Quayside Service Srl

Leonardo Spa sede La Spezia



Le prime dosi assegnate per le aziende che inizieranno a vaccinare a partire dal 10 giugno sono 5.000 a settimana. Sarà possibile presentare ulteriori domande ogni 15 giorni, entro il 12 e il 27 di ogni mese. La commissione valuterà le domande pervenute entro e non oltre i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza dei termini sopra specificati, salvo comprovati motivi. La graduatoria aggiornata, comprensiva delle Aziende che hanno comunicato l'aumento della propria capacità di vaccinazione e di quelle che hanno presentato domanda dopo il 27 maggio 2021, sarà deliberata e pubblicata sul sito di Alisa.