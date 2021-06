Una vittima al San Bartolomeo, i nuovi positivi in Liguria sono 20

Liguria - Sono 10 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria registrati nelle ultime 24 ore grazie a 2776 tamponi molecolari e 1959 test antigenici rapidi. Questo il dato relativo alla residenza delle persone testate: Imperia 0, Savona 2, Genova 6, La Spezia 2.



Nel bollettino odierno si registra inoltre una sola vittima, una donna di 92 mancata al San Bartolomeo di Sarzana. Un decesso che porta il totale ligure da inizio pandemia a 4342 e quello spezzino a 466. Buone notizie invece per quanto riguarda i ricoveri che diminuiscono giorno dopo giorno (oggi 13 meno di ieri). In Liguria gli ospedalizzati sono infatti 75 (18 terapie intensive) mentre al San Bartolomeo i letti occupati restano invariati: 14 di cui tre terapie intensive.

Sale di 28 unità invece il dato dei liguri guariti da inizio pandemia che sono ad oggi 96827 mentre i casi attivi sono 1851, di cui 256 in Asl5 dove i soggetti in sorveglianza attiva sono 141.



Per quanto riguarda infine i vaccini, oggi la percentuale fra consegnati e somministrati si attesta al 92%. I liguri che hanno completato il ciclo sono 382.935, di questi 47.782 sono spezzini.