Ultim'ora/Linea Genova-La Spezia: treno guasto, caos e ritardi

Il problema ha provocato rallentamenti fino a 50 minuti per un treno Alta Velocità, fino a 40 minuti per 2 treni Intercity e 5 treni Regionali, 2 treni Regionali limitati nel percorso.

Liguria - Sulla linea Genova - La Spezia, il traffico ferroviario, precedentemente rallentato dalle 15:10 alle 16 per un inconveniente tecnico a un treno in prossimità di Nervi, è tornato regolare dopo la risoluzione del guasto. Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 50 minuti per 1 treno Alta Velocità, fino a 40 minuti per 2 treni Intercity e 5 treni Regionali, 2 treni Regionali limitati nel percorso.



Treni direttamente coinvolti:



• FB 8619 Milano Centrale (13:10) – Roma Termini (20:03)

• IC 510 Salerno (6:26) – Torino Porta Nuova (17:40)

• IC 674 Livorno Centrale (13:24) – Milano Centrale (17:53)

• R 12401 Savona (14:10) – Sestri Levante (16:28)

• R 22851 Genova Voltri (14:26) – Genova Nervi (15:17)

• R 12400 Sestri Levante (14:32) – Savona (16:50)

• R 12409 Savona (14:39) – Sestri Levante (17:13)

• R 12408 Sestri Levante (14:47) – Savona (17:20)

• R 12410 Sestri Levante (15:32) – Savona (17:52)



Treni parzialmente cancellati:

• R 22853 Genova Voltri (14:56) – Genova Nervi (15:53): limitato a Genova Brignole (15:35)

• R 22854 Genova Nervi (15:07) – Genova Voltri (16:04): limitato a Genova Brignole (15:22)

• R 22855 Genova Voltri (15:26) – Genova Nervi (15:57): limitato a Genova Piazza Principe Sotterranea (15:57)

• R 22856 Genova Nervi (15:37) – Genova Voltri (16:34): limitato a Genova Sestri Ponente Aeroporto (16:17)

• R 22858 Genova Nervi (16:07) – Genova Voltri (17:04): origine da Genova Brignole (16:26)

• R 22860 Genova Nervi (16:33) – Genova Voltri (17:34): origine da Genova Piazza Principe (17:04