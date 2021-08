Uil Liguria: "Sì alla vaccinazione, no al blocco della mobilità, lavoro, salute ed economia vanno garantiti”

Liguria - Il diritto alla mobilità va tutelato e garantito anche il 1 settembre, data in cui è stata annunciata una manifestazione “No green pass” con tanto di blocco dei treni alla stazione Principe di Genova".E' quanto si legge in una nota di Mario Ghini segretario generale Uil Liguria e di Roberto Gulli, segretario generale Uiltrasporti Liguria che proseguono: "Comprendiamo le difficoltà legate a nuove procedure sui treni a lunga percorrenza, ma sosteniamo convintamente la validità del vaccino come unico strumento di lotta al Covid 19. Uil Liguria e Uiltrasporti della Liguria intendono difendere lavoro, salute, economia e diritto alla mobilità delle persone e dei lavoratori nella nostra regione. L’invito a vaccinarsi e a rispettare le norme e i protocolli firmati con il governo per noi è sempre valido".