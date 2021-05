Toti riceve Astrazeneca: "Ogni giorno vaccino per l'1 per cento dei liguri"

Liguria - “Sono particolarmente felice, mi sento bene. Sono contento, dopo mesi che ci occupiamo praticamente solo di vaccini e che lavoriamo per immunizzare tutta la nostra popolazione a partire dai più fragili, di aver ricevuto il vaccino”.

Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino AstraZeneca all’hub vaccinale della Fiera di Genova.

“La campagna vaccinale nella nostra regione sta andando veramente bene – aggiunge Toti - Ieri abbiamo toccato i 15 mila vaccini, che in Liguria significa l’1 % della popolazione che ogni giorno viene messa in sicurezza. Devo ringraziare tutti le persone che lavorano nel nostro sistema sanitario regionale, a qualsiasi livello, perché stanno facendo un gigantesco lavoro. Non parlo solo della campagna di vaccinazione, perché non dobbiamo dimenticare che questa fase arriva dopo un anno particolarmente duro e complesso. Credo che questa sia la migliore dimostrazione del fatto che, al di là di qualche disguido, di qualche critica e polemica di troppo, abbiamo un sistema sanitario straordinario fatto di persone straordinarie".