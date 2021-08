Toti pensa all'obbligo di Green pass sui luoghi di lavoro

Liguria - Negli Stati Uniti "gran parte delle aziende 'progressiste' più evolute ha già messo l'obbligo di green pass all'ingresso. Da Microsoft a Google, sono moltissime le aziende che lo chiedono per accedere".



Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani su Rai 3 ad 'Agorà estate' interviene sulla possibile introduzione dell'obbligo del green pass nei luoghi di lavoro.

"Rifletterei sul fatto che all'interno di luoghi chiusi dove si lavora insieme tutto il giorno vi siano delle regole più flebili rispetto a chi si incontra in pizzeria a un metro di distanza e ci sta un'ora, qualcosa non torna", sottolinea Toti.

"Se fossi un lavoratore alla catena di montaggio gomito a gomito con un mio collega pretenderei che avesse il green pass".