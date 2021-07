Toti: "Una dose per almeno il 74% del personale scolastico, erano registrati in altre categorie"

Liguria - “Il 74% degli operatori scolastici presenti in Liguria si è regolarmente vaccinato, almeno con la prima dose. Il tasso di copertura vaccinale nel personale scolastico docente e non docente, considerando coloro che hanno dichiarato l’appartenenza alla categoria “personale scolastico”, al momento della somministrazione è pari al 65%. Tuttavia, una parte dei soggetti appartenenti alla categoria è stato vaccinato per fascia d’età, ha aderito ad un open day o è stato inserito tra gli allergici o ultrafragili, senza quindi dichiarare l’appartenenza alla categoria. Dall’incrocio con gli elenchi forniti dal Ministero tramite il sistema Tessera Sanitaria, il dato più preciso e aggiornato alla data odierna è pari al 74%; abbiamo quindi trasmesso il dato al Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi perché venga aggiornato“. Ad annunciarlo il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti. “Oggi più che mai è importante che gli operatori scolastici aderiscano alla campagna vaccinale per ripartire a settembre in sicurezza. Così come è importante che i ragazzi capiscano che la loro libertà, la possibilità di tornare a scuola a settembre incontrando i loro compagni e tornando ad una vita normale, passa attraverso i vaccini, scongiurando così l’ipotesi di un ritorno alla didattica a distanza”.