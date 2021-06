Toti: "Incidenza ancora in calo e record settimanale di vaccinazioni"

Liguria - “Da lunedì 7 giugno siamo in zona bianca e questo è il primo week end di ritorno alla quasi normalità. E’ stato abolito il coprifuoco, anche se resta l’obbligo delle mascherine e del distanziamento". Lo afferma in una nota il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti. "Non si tratta di un liberi tutti - prosegue -, restano le precauzioni, ma grazie alla riduzione dei contagi e del numero delle vittime e alla buona riuscita della campagna di vaccinazione, stiamo andando in una buona direzione. Un segnale positivo soprattutto per le innumerevoli attività economiche che hanno riaperto dopo mesi di sacrifici. Oggi scende ancora l’incidenza del virus nella nostra regione con 8 positivi su 100.000 abitanti e zero decessi. E questa settimana abbiamo raggiunto il record delle vaccinazioni con 106.963, mai così tante effettuate fino ad oggi”.



Sono 10 i nuovi casi di coronavirus registrati in Liguria su 1.785 tamponi molecolari e 933 test antigenici eseguiti. Anche oggi non risultano deceduti nelle ultime 24 ore. Intanto scende ancora l’incidenza del virus nella regione passando a 8 positivi su 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni, di cui 7 a Genova, 1 a Imperia, 7 a Spezia e 13 a Savona.

Completamente covid free la ASL 4 del Tigullio e la ASL 5 Spezzina, 1 caso è stato registrato nella ASL 1 Imperiese, 5 nella ASL 2 Savonese, 4 nella ASL 3 Genovese.

Sono stati 1.785 i tamponi molecolari eseguiti nelle ultime 24 ore e 933 I test antigenici.

Diminuiscono di 34 le persone positive in tutta la regione. Rispetto al giorno prima si registrano tre ospedalizzati in meno in tutta la Liguria e 12 persone nelle terapie intensive. Diminuiscono anche i cittadini in isolamento domiciliare a quota meno 32, per un totale di 4368 persone in Liguria e 44 i guariti.

Ammontano a 10.174 i vaccini somministrati nelle ultime 24 ore di cui 9.940 di tipo freeze e 234 di tipo cold, con una percentuale del 93% di vaccini somministrati sul consegnato. Dall’inizio della vaccinazione sono state 1.120.845 le dosi di vaccino somministrate, di cui 890.000 di tipo mRNA (Pfizer e Moderna) e 230.699 a vettore virale (AstraZeneca – Johnson). Questa settimana sono state fatte 106.963 vaccinazioni, equivalenti al 7% della popolazione residente in Liguria.