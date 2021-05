Toti: "Immunità di gregge in Liguria durante l'estate"

Liguria - "L'immunità di gregge in Liguria sarà possibile evidentemente durante l'estate, ma credo che messi in sicurezza i cittadini sopra i 65 anni il tema di salute pubblica si chiuderà". Lo ha affermato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ieri a Genova a margine di un incontro pubblico.

"Certo il virus non scomparirà, continueremo ad averlo tra noi per un lungo periodo di tempo, d'altra parte la capacità di cura e l'uso dei monoclonali ci aiutano ad affrontarlo meglio dal punto di vista clinico - sottolinea -. L'importante è vuotare gli ospedali, vuotare le terapie intensive, per riempire i ristoranti, i bar e gli alberghi e tutto quello che è chiuso".