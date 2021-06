Toti: "Il film "Luca" è segnale di ripartenza e momento di importante promozione"

Liguria - “Credo che una boccata di buon umore che vale per i bambini e per i più grandi sia qualcosa di positivo ed è un momento particolarmente importante perché segna anche la ripartenza del territorio. Oggi è un week -end turistico siamo in zona bianca è il primo che facciamo completamente in zona bianca, spero che sia una bella estate per le tante persone che hanno sofferto molto, anche economicamente. Questo film è una vetrina straordinaria in cui la nostra regione appare in tutta la sua bellezza e nella sua veste migliore, con il suo splendido mare e i suoli borghi. E’ una storia che ricorda e evoca tutto il bello della nostra Liguria e un momento di promozione del territorio importante, direi fondamentale. Anche questo speriamo che aiuti a dimenticare questo anno e mezzo difficile e soprattutto a ripartire”. Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti intervenendo questa sera all’Acquario per la presentazione benefica del film “Luca” ambientato nelle Cinque Terre.