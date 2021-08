Toti: "Il 65% del personale scolastico ligure è totalmente vaccinato"

La comunicazione è rivolta al ministero della Salute, che non ha aggiornato i dati: "Due terzi hanno ricevuto entrambe le dosi, l'80 per cento almeno una".

Liguria - “Ad oggi, il 65% del personale scolastico ligure ha effettuato il ciclo completo di vaccinazione anti Covid-19, l’80% ha effettuato almeno una dose di vaccino”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Regione Liguria ha chiesto ripetutamente al ministero, attraverso l’azienda sanitaria ligure Alisa, di aggiornare i dati pubblicati sul proprio portale: una parte dei soggetti appartenenti alla categoria, infatti, ha aderito alla campagna vaccinale anti Covid-19 prenotando la propria vaccinazione per fascia di età o come soggetto ultra vulnerabile oppure attraverso gli open day organizzati su tutto il territorio per la vaccinazione ad accesso libero (senza prenotazione) senza quindi dichiarare la propria appartenenza alla categoria degli operatori scolastici.

A seguito dell’incrocio con gli elenchi forniti dal ministero tramite il sistema della tessera sanitaria, il dato aggiornato è, quindi, quello sopra riportato.