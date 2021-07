Toti: "Balzo in avanti della campagna vaccinale per ripartire a settempre in sicurezza"

Liguria - “Dopo i 1.724 vaccini effettuati lunedì nelle Asl liguri (a cui si devono sommare le 738 dosi somministrate ieri all’Hub della Foce) questa sera si replicherà con le Open Night in tutta la Liguria, compresi gli Hub della Fiera e San Benigno (quest’ultimo aperto questa sera e non venerdì). Sarà possibile vaccinarsi sia per la prima dose sia per anticipare la seconda. Dalla scorsa settimana, proprio grazie agli hub che hanno aperto agli accessi senza prenotazione e al Green Pass, c’è stato un balzo in avanti nella campagna vaccinale che ci permetterà a settembre di ripartire in sicurezza”. Così il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito alle vaccinazioni in Liguria.

In Asl1 l’Open Night di venerdì è stata anticipata a giovedì al Palasalute di Imperia dalle ore 20 alle ore 23.

Le altre Open Night della settimana sono:

ASL 1

Questa sera Palafiori Sanremo (dalle 19 alle 22)

Giovedì Palasalute Imperia (dalle ore 20 alle ore 23)



ASL 2 (questa sera e giovedì dalle ore 20 alle ore 23)

Terminal Crociere Savona

ASL 3

Questa sera e venerdì Hub Fiera del Mare Genova (questa sera e venerdì dalle ore 19 alle ore 22)

SOLO QUESTA SERA Hub San Benigno (dalle ore 20 alle ore 24)

ASL 4 (questa sera e venerdì dalle ore 19 alle ore 22)

Auditorium San Francesco Chiavari



ASL 5 (questa sera e venerdì dalle ore 19 alle ore 22)

Questa sera ex Fitram La Spezia

Venerdì San Bartolomeo Sarzana



Intanto per quanto riguarda i contagi sono 144 i nuovi positivi in Liguria su 3.248 tamponi molecolari effettuati e 2.654 test antigenici. Sul totale 40 si sono registrati in Asl 1, 9 in Asl 2, 44 in Asl 3, 18 in Asl 4 e 32 in Asl 5. Solo una persona non riconducibile alla residenza in Liguria. Due sono gli ospedalizzati in più rispetto a ieri su un totale di 43 di cui 6 in terapia intensiva. Ottantacinque le persone in isolamento domiciliare e 942 i soggetti in sorveglianza attiva. Sono 15.691 le vaccinazioni effettuate nelle ultime 24 ore di cui 13.305 di tipo freeze (Pfizer e Moderna) e 2.386 di tipo cold (AstraZeneca e Johnson) per un totale di 1.673.668 dosi somministrate dall’inizio della campagna vaccinale, il 93% sul consegnato.