Struttura di missione, Uil: "Auspichiamo fin da subito un confronto"

Liguria - "L’avvenuta costituzione della struttura di missione della giunta regionale costituisce per la Uil Liguria un’importante occasione per affrontare i problemi della sanità e del settore socio sanitario ligure in questo difficile momento". Così in una nota la sigla sindacale, che aggiunge: "Ben contenti che si sia scelta la strada della competenza e della multi disciplinararita' nell’affrontare i problemi davvero così difficili. Auspichiamo, fin da subito, la possibilità di realizzare un costruttivo confronto con questo nuovo soggetto a partire dalla gestione della pandemia, della campagna vaccinale, oltre al necessario e ormai prossimo riconoscimento economico per operatori sanitari che si stanno impegnando in questa articolata e complessa campagne vaccinale".