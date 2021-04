Liguria - Arpal ha iniziato la scorsa settimana i controlli in vista dell'apertura della stagione balneare 2021. L'avvio dei campionamenti nel mese di aprile rappresenta un ritorno alla "tradizione" che vede proprio in questo mese il primo atto dei controlli ; nel 2020, invece, per via del lockdown il monitoraggio era iniziato nel mese di maggio. Saranno 381 (uno in più rispetto al 2020) i punti della costa ligure che verranno controllati dai tecnici dell'Agenzia.