Spostamenti tra regioni, verso un'ordinanza ponte: certificati Asl validi come “green pass”

Liguria - Basteranno i certificati rilasciati dalle diverse Asl liguri che attestano la completa vaccinazione contro il Covid, l’avvenuta guarigione o l’esito del tampone negativo per tutti quegli spostamenti che riguarderanno le zone arancioni o rosse. In attesa del green pass, pare questo l'intendimento di Regione Liguria: il certificato potrà essere presentato sia in formato cartaceo che digitalmente e la validità avrà sei mesi di copertura per il vaccino o la guarigione dal Covid, e di 48 ore per il tampone molecolare o test rapido antigenico. Chi si è vaccinato ma non ha ottenuto un certificato potrà richiederlo alla struttura che ha somministrato il vaccino.